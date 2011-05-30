Петербург вошел в лидеры по отказу жителей от наличных денег

Санкт-Петербург оказался среди регионов, где россияне быстрее всего переходят на безналичные расчеты.

Санкт-Петербург вошел в число регионов России, где жители активнее всего отказываются от наличных денег. По итогам прошлого года город оказался в числе лидеров по темпам перехода на безналичные расчеты наряду с Москвой и Адыгеей.

Согласно данным Банка России, проанализированным РИА Новости, именно в этих регионах зафиксировано наиболее заметное снижение использования наличных. В первую пятерку также вошли Республика Карелия и Ростовская область.

Дополнительно значительный рост отказа от наличных зафиксирован в Новгородской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. В целом сокращение использования наличных денег отмечено в 13 регионах страны, по которым регулятор публикует статистику.

Эксперты связывают такую динамику с развитием цифровых сервисов, удобством безналичной оплаты и ростом доверия к банковским технологиям. Санкт-Петербург при этом остается одним из ключевых центров внедрения современных финансовых инструментов, что способствует ускоренному переходу жителей на электронные способы оплаты.

Фото: pxhere.com