Петербург вошёл в число лидеров по закрытию банковских отделений

По данным ЦБ, Северная столица за год лишилась более 65 точек.

Санкт-Петербург оказался в числе регионов-лидеров по сокращению количества банковских отделений в 2025 году. По данным Центрального банка РФ, опубликованным РИА Новости, город потерял за год более 65 офисов кредитных организаций.

Согласно статистике регулятора, на 1 декабря 2025 года в России работало 22 551 отделение банков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их общее число сократилось на 895.

Антилидером по закрытию точек стал Краснодарский край, где количество офисов уменьшилось на 99. На втором месте оказался Крым с сокращением на 88 отделений. В пятёрку регионов с наибольшим числом закрытых отделений также вошли Санкт-Петербург (сокращение более чем на 65 точек) и Оренбургская область (также минус 65 офисов).

При этом рост количества банковских отделений в 2025 году был зафиксирован только в десяти субъектах РФ. Общая тенденция к сокращению офисной сети связана с несколькими факторами: активным переходом клиентов на дистанционное обслуживание через онлайн-банки и мобильные приложения, оптимизацией расходов финансовыми организациями, а также консолидацией банковского сектора.

Фото: pxhere