Фонд капремонта в Петербурге отремонтировал более 22 тысяч домов за время своей работы

Город вошёл в число лидеров по количеству отремонтированных домов.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвели итоги межрегионального соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край вошли в топ рейтинга.

За время работы Фонда капитального ремонта в Петербурге проведены работы более чем на 22 000 объектах, включая 2 500 домов культурного наследия. На текущий момент выполнено 72% работ, запланированных на 2023 год, из которых уже оплачено работ на 12,8 млрд рублей. Активно ведется замена лифтового оборудования, к настоящему моменту за 10 лет заменено более 12 800 лифтов.

Ранее сообщалось, что Смольный решил не повышать взносы на капремонт в 2024 году.

Фото: Piter.TV