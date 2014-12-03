Фонд капремонта в Петербурге отремонтировал более 22 тысяч домов за время своей работы

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвели итоги межрегионального соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край вошли в топ рейтинга.
За время работы Фонда капитального ремонта в Петербурге проведены работы более чем на 22 000 объектах, включая 2 500 домов культурного наследия. На текущий момент выполнено 72% работ, запланированных на 2023 год, из которых уже оплачено работ на 12,8 млрд рублей. Активно ведется замена лифтового оборудования, к настоящему моменту за 10 лет заменено более 12 800 лифтов.
Ранее сообщалось, что Смольный решил не повышать взносы на капремонт в 2024 году.
Фото: Piter.TV
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