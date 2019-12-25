Петербург вошел в ТОП-50 лучших направлений конгрессного туризма

Два года назад город стоял лишь на 80 строчке.

Петербург завоевал 42-е место в рейтинге Международной ассоциаций конгрессов и конференций (ICCA), в который вошли лучшие направления конгрессного туризма прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму 13 мая.

Известно, что почетный рейтинг формируется по количестве деловых мероприятий, состоявшихся в городе в течение года. Петербург принял за 2019 год 36 международных крупных встреч, что на 16 больше, чем в 2018 году. Благодаря такой активности Северная столица поднялась с 80 строчки, которую занимала два года назад, и вошла в ТОП-50. Изменившаяся позиция города говорит о том, что деловой туризм может считаться приоритетным направлением развития.

В европейском рейтинге ICCA Россия вошла в ТОП-20 деловых активных стран. Столица страны, Москва, заняла 39-е место.

Ранее мы рассказывали, что Петербург вошел в топ-5 городов с наибольшим количеством свадеб.

Фото: Piter.TV