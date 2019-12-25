Петербург вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали 32 новых летальных случая.

Петербург после нескольких дней перерыва вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали 32 новых летальных случая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период времени от новой коронавирусной инфекции скончались 186 человек. После Петербурга и Москвы (28) по числу смертей в списке следуют Ростовская область (10), Республика Дагестан (9), Челябинская и Самарская области (по 5) и другие регионы России.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 21 077 россиян, из больниц по выздоровлению выписали 970 296 пациентов.

Ранее были оглашены три сценария второй волны коронавируса в Петербурге.

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