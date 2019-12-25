О необходимости разработки такой платформы заявил президент России Владимир Путин.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Петербург внесет вклад в модернизацию онлайн-образования. Об этом заявил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о необходимости соответствующей разработки. Отмечается, что одним из первых вызов, которые открыли доступ к собственным электронным ресурсам и цифровым платформам стал СПбГУ. В настоящий момент, на российской платформе "Открытое образование" открыто 37 онлайн-курсов вуза.

В городской администрации заявили, что студенты могут начать учебный год с 1 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми.

Фото:pixabay