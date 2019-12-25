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Петербург стал первым регионом страны, в котором выработали решения по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 15:59
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kraratau27

Петербург стал первым регионом страны, в котором выработали решения по борьбе с коронавирусом

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Об этом заявил губернатор города.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием города. В рамках которого Беглов заявил, что именно Петербург стал первым городом в стране, который выработал системные решения в борьбе с коронавирусом. 

Беглов вспоминает, что изначально власти Северной столицы с помощью учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого составили математическую модель развития эпидемии. После чего её приняли  на федеральном уровне. 

По словам губернатора, уже 5 марта 2020 года в Петербурге были открыты обсерваторы для больных COVID-19. Они находились на базе общежития университета им. Мечникова, а впоследствии – полноценные обсерваторы на базе пансионатов "Заря" и "Балтиец". Отмечается, что в них прошли карантин порядка 3045 петербуржцев. 

Также для инфицированных власти города ввели систему зонирования профильных медучреждений и социальных. К тому же, как отмечает Беглов, Петербург первым начал вводить региональные выплаты и компенсации семьям умерших, а также заболевшим медработникам.

Ранее мы писали, что власти Петербурга сообщают о росте заболеваемости COVID-19 в городе. 

Фото: Piter.tv 

Теги: коронавирус, эпидемия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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