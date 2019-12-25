Петербург стал первым регионом страны, в котором выработали решения по борьбе с коронавирусом

Об этом заявил губернатор города.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием города. В рамках которого Беглов заявил, что именно Петербург стал первым городом в стране, который выработал системные решения в борьбе с коронавирусом.

Беглов вспоминает, что изначально власти Северной столицы с помощью учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого составили математическую модель развития эпидемии. После чего её приняли на федеральном уровне.

По словам губернатора, уже 5 марта 2020 года в Петербурге были открыты обсерваторы для больных COVID-19. Они находились на базе общежития университета им. Мечникова, а впоследствии – полноценные обсерваторы на базе пансионатов "Заря" и "Балтиец". Отмечается, что в них прошли карантин порядка 3045 петербуржцев.

Также для инфицированных власти города ввели систему зонирования профильных медучреждений и социальных. К тому же, как отмечает Беглов, Петербург первым начал вводить региональные выплаты и компенсации семьям умерших, а также заболевшим медработникам.

Ранее мы писали, что власти Петербурга сообщают о росте заболеваемости COVID-19 в городе.

Фото: Piter.tv