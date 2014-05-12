Новый рост заболеваемости может привести к третьей волне пандемии.

Власти Петербурга сообщают о росте заболеваемости COVID-19 в городе на 4,82% в сравнении с прошлой неделей. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным штаба правительства Петербурга, выросло число больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Общее количество госпитализированных взрослых с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 2,3%.

Незначительное увеличение общего количества активно больных COVID-19 (на 0,08 % за неделю) показывает, что тренд на снижение распространения инфекции приостановился и, возможно, в ближайшее время сменит направление. Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более миллиона инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки. В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в странах Европы и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге, Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv