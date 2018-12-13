Петербург выполнил призывной план на 62%

Более 2,9 тыс петербуржцев уже совсем скоро отправятся служить в российские вооруженные силы.

Как рассказали 29 мая в администрации Петербурга, городской призывной план граждан на службу в вооруженные силы России выполненна 62%. В настоящее время в армию призвали 1265 петербуржцев. До конца весеннего призыва в воинские части направятся 476 горожан.

"Эта норма выполнена уже на 40%", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что наилучшие показатели наблюдаются в Пушкинском, Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах.

Всего по планам Западного военного округа, в армию должны отправиться 2980 петербуржцев.

Фото: Pixabay