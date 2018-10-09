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Весной в армию пойдут почти 3000 петербуржцев
Сегодня, 13:14
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nastya960

Весной в армию пойдут почти 3000 петербуржцев

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В том числе, не менее 500 человек с высшим образованием.

На заседании правительства Петербурга сообщили, что в весенний период на службу призовут почти 3000 петербуржцев. Об этом в своем докладе рассказал военный комиссар города Сергей Качковский.

Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. В весенний период для прохождения военной службы будут призваны 2980 петербуржцев, в том числе, не менее 500 человек с высшим образованием.

Также комиссии еще будут принимать решения по гражданам, которые захотели пройти альтернативную военную службу. Роста числа призывников, которые предпочитают альтернативную службу, не наблюдается.

Фото:открытые источники

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Теги: армия, весенний призыв, сергей качковский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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