Петербург выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей

На данный момент город владеет 25% акций, остальные 75% принадлежат "Газпрому".

Петербург приобретет контрольный пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 14,5 млрд рублей к 2024 году. На данный момент город владеет 25% акций, остальные 75% принадлежат "Газпрому". Об этом сообщили "ТАСС" с ссылкой на правительство Петербурга.

Городские власти будут возобновлять переговоры за счет передачи "Теплосети" части ГУП "ТЭК СПб", которое контролирует больше половины (4,5 тыс. км) теплосетей Петербурга.

По плану в 2019 году Петербург заплатит 1,5 млрд рублей. В 2020 – 3 млрд, в 2021 – 3,5 млрд, в 2022 – 4 млрд, в 2023 – 4 млрд.

Сейчас "Теплосеть" контролирует 2,5 тыс. км труб. Еще 1,1 обслуживает "Петербургтеплоэнерго".

При этом, 2096 км теплосетей требуют ремонта.

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Фото: прес-центр АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"