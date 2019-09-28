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Петербург выделит здание для обучения байкеров
Сегодня, 22:58
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smirenny

Петербург выделит здание для обучения байкеров

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Байкерам отдадут здание на Рощинской улице, 38.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что петербургским мотоциклистам выделят здание на Рощинской улице, 38. Документы о передачи общественной организации "Мотоциклисты Петербурга" находятся в городской администрации. 

Специалисты смогут обучать безопасной езде на мотоцикле, в здании откроются учебные классы, лекционные залы, куда смогут приезжать известные байкеры. Ранее в здании были гаражи санитарного транспорта, долгое время оно находилось без охраны. Сейчас там пока что ничего нет, вынесли все, даже батарею и вентиляцию. 

Ранее мы писали, что моноспектакль танцора из Азербайджана стал обладателем Гран-При национальной премии в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: байкеры, обучение вождению
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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