Моноспектакль танцора из Азербайджана стал обладателем Гран-При национальной премии в Петербурге

Фестиваль прошел в формате онлайн.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что моноспектакль "Энуэмент", главную роль в котором исполнил танцор из Азербайджана Фарид Казаков, стал обладателем Гран-При национальной премии Петербурга в области исполнительского искусства на фестивале негосударственных пластических театров "Куранта".

Из-за пандемии коронавируса, фестиваль прошел в онлайн-формате телевизионного гала-шоу. Участники были не только из разных городов России, но и из Азербайджана, США, Дании, Испании, а также Израиля.

Обладатель Гран-При отметил, что получил высокую оценку судей. Казаков поделился, что на начальном этапе подготовки было страшно, потому ккак находиться на протяжении часа на сцене и при этом постоянно менять образы – непросто. По итогу артисту понравилось выступать в таком формате, ведь именно этот формат дает возможность "проявить себя в качестве разнопланового актера и танцора, показав зрителям несколько граней своего творчества". Сам спектакль возвращает в прошлое и выводит на разговор с собой: всем нам иногда хочется вернуться назад и рассказать, что будет ждать впереди.

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