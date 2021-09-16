Спектакль Моники Беллуччи могут отменить в Петербурге из-за ситуации на Украине

Российская премьера должна была состояться 27 и 28 мая на сцене Александринского театра.

Из-за сложной ситуации на Украине организаторы моноспектакля Моники Беллуччи не знают, состоится ли выступление мировой звезды в Петербурге. Деньги за купленные билеты будут возвращены всем желающим.

Российская премьера моноспектакля "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" должна была состояться 27 и 28 мая на сцене Александринского театра. В основе сюжета документальный биографический фильм и книга режиссера-постановщика Тома Вольфа "Мария Каллас. Письма и мемуары".

За несколько дней с начала продажи билеты на спектакль с Моникой Беллуччи были практически раскуплены. Самые дешевые стоили 5 тысяч рублей, однако их не осталось. Сейчас цена начинается с 30 тысяч рублей. Стоимость билетов в первом ряду составляет 70 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Россию ждет массовая отмена концертов зарубежных артистов.

Видео: Instagram / monicabellucciofficiel