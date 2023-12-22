Моноспектакль "Пушкинский вечер"

Постановку покажут в Доме Журналиста 26 мая. Начало в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Пушкинский вечер" от ФДМ объединяет два моноспектакля в единый цикл. В первой части прозвучит поэма о "маленьком человеке" и грозном Петербурге "Медный всадник" в исполнении з.а. России Сергея Соловьева . Во втором отделении зрители услышат повесть "Станционный смотритель" в исполнении Леонида Вахонина. Режиссер концерта в двух отделениях – Е. Зимин. В этих произведениях Пушкин не укорял своих героев, напротив, он стремился вызвать у читателя сострадание и сочувствие, показать, как тяжела жизнь у бедных людей с добрым сердцем. Литературоведы считают эти тексты началом развития образа "маленького человека" в русской литературе, который был интересен авторам разных эпох, включая Антона Павловича Чехова.

В "Медном всаднике" пропет торжественный гимн прекрасному городу, возникшему "из тьмы лесов, из топи блат". Однако заложенный на высушенной топкой местности город становится жертвой страшного наводнения, которое унесло жизни многих людей. Стихия разрушает и жизнь главного героя – Евгения, который теряет невесту. Мечта создать семью с любимой девушкой Парашей разбита. Бедный Евгений теряет рассудок и решается на бунт – он грозит бронзовому кумиру: "Ужо тебе!.."

"Станционный смотритель", входящий в цикл "Повести Белкина", написан от лица простодушного Ивана Петровича Белкина. Рассказчик сочувствует "маленькому человеку" Самсону Вырину, которого выбросил на улицу гусар, укравший дочь старика. Петербург отнял у станционного смотрителя единственную отраду в жизни – Дуню. Почему так произошло и чему хотел научить нас Пушкин? На эти вопросы вы обязательно найдете ответы.

Фото: предоставлено организатором