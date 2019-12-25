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Россию ждет массовая отмена концертов зарубежных артистов
Сегодня, 15:09
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Россию ждет массовая отмена концертов зарубежных артистов

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Свои выступления на российских площадках уже отменили Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm.

В ближайшее время в России ожидаются массовые отмены концертов зарубежных артистов и музыкантов. Причиной стала специальная операция российских вооруженных сил на Украине. Об этом пишет "Коммерсант".

Свои выступления на российских площадках уже отменили Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm. Продажи на концерты других зарубежных артистов практически приостановились из-за неопределенности будущего. Эксперты отмечают, что спасти ситуацию помогут переговоры о переносах дат, а не о полной отмене.

Стоит отметить, что российские музыканты продолжат свою концертную деятельность. Однако их доля в выручке организаторов составляет всего 20-40%.

Ранее мы писали, что Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры.

Фото: pexels.com

Теги: концерты, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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