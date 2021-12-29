В Петербурге почти раскупили все билеты на спектакль с Моникой Беллуччи 27 мая

Остались места в партере стоимостью от 30 тысяч рублей.

На сайте Ticketland стартовала продажа билетов на спектакль с Моникой Беллуччи в Александринском театре. Всего за сутки большинство билетов на постановку 27 мая было раскуплено.

Ценовой диапазон — от 5000 до 70 000 рублей, при этом билетов из нижней границы уже нет. На данный момент цена на оставшиеся билеты стартует от 30 000 рублей, места находятся в партере. Отметим, что продажа была открыта только на 27 мая, хотя спектакль планируют провести и на следующий день. Остерегайтесь мошенников.

Постановка "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" основана на документальном фильме и книге Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных оперной певицей. Это первая театральная работа актрисы.

Видео: Instagram / @monicabellucciofficiel