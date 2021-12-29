Моника Беллуччи в мае посетит Петербург и Москву со спектаклем о Марии Каллас

Постановка основана на документальном фильме и книге Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных оперной певицей Марией Каллас за 30 лет.

В конце мая в Петербург и Москву приедет актриса Моника Беллуччи. Она играет в моноспектакле "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа. Представления состоятся 27-28 мая в Александринском театре и 30-31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова. Об этом сообщила пресс-служба компании "МТС Энтертейнмент", которая является организатором показов моноспектакля в РФ.

Постановка основана на документальном фильме и книге Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных оперной певицей за 30 лет.

Беллуччи в этой постановке носит черное платье, которое принадлежало Каллас. На сцене установлен диван, который является копией стоявшего в парижской квартире певицы.

Билеты совсем скоро поступят в продажу.

Фото: Instagram / @monicabellucciofficiel