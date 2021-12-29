Петербург выделит 30 млн рублей на содержание системы водоводов к фонтанам Петергофа

Помимо обслуживания гидротехнических сооружений Комитет по природопользованию комплекс работ по экологическому восстановлению водных объектов.

Из бюджета Петербурга будет выделено 30 млн рублей в виде субсидий на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капремонту гидротехнических сооружений Петергофа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы по эксплуатации и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа предусматривают текущий и капремонт, плановое обслуживание и планово-предупредительный ремонт механизмов подъема-опускания затворов, очистку акватории и береговых полос от упавших и аварийных деревьев, растительности, мусор.

Помимо обслуживания гидротехнических сооружений Комитет по природопользованию комплекс работ по экологическому восстановлению водных объектов. В 2021 году начаты работы по очистке от донных отложений одного из самых крупных прудов-накопителей системы – Никольского.

Ранее музей-заповедник "Петергоф" обновил зимнее расписание.

Фото: Piter.tv