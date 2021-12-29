Музей-заповедник "Петергоф" обновил зимнее расписание

Стоимость билетов в музеи тоже изменилась.

До 22 апреля государственный музей-заповедник "Петергоф" будет работать по обновленному зимнему расписанию. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе музея.

Фонтаны выключены, вход в парки бесплатный, билеты в музеи можно приобрести заранее на официальном сайте или в кассах музеев в день посещения. пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Нижний парк работает с 9:00 до 18:00. Парк Александрия – с 9:00 до 20:00. И парк Ораниенбаума – с 9:00 до 19:00. Предъявлять QR-код при входе в парки не нужно.

А вот стоимость билетов в музеи изменилась. Отныне посетить Большой петергофский дворец можно за 1500 рублей (полная стоимость) или 600 рублей, льготники – за 450 рублей, дети до 16 лет – бесплатно. Стоимость билета в музей "Особая кладовая" составляет 600 рублей (полная стоимость) и 350 рублей, для льготников – 300 рублей, для детей – бесплатно.

С актуальными ценами можно ознакомиться на сайте музея. Вход в музеи строго по QR-коду.

Фото: peterhofmuseum.ru