Петербург выделил почти 2 млрд рублей на аренду машин для врачей поликлиник

Власти Петербурга считают, что так медики будут успевать объехать всех своих пациентов.

Власти Петербурга выделили около 2 млрд рублей на аренду машин для врачей поликлиник. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

Вице-губернатор отметил, что в настоящий момент Смольный решает вопрос с избыточной нагрузкой на петербургских медиков. В среднем один участковый врач обслуживает до 70-80 человек, поэтому ему необходимо быть мобильным.

Мы вопросом поликлиник занимаемся уже несколько месяцев, месяца четыре уже точно. Последнее время подключились очень активно, потому что ситуация сейчас непростая Николай Бондаренко.

Так, с января в Смольный намерен закупить автомобили для Медсантранса. Их выделят медикам Северной столицы.

Ранее ы сообщали о том, что хирурги предупредили пациентов с грыжами об опасности отказа от плановых операций.

Фото:Piter.TV