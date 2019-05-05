Хирурги предупредили пациентов с грыжами об опасности отказа от плановых операций

На базе Международного медицинского центра "СОГАЗ" прошел мастер-класс по герниологии.

В среду, 2 декабря, на мастер-классе по герниологии петербургские специалисты поделились с коллегами опытом проведения малоинвазивных операций по лечению грыжи. Об этом сообщил телеканал 78.

Специалисты провели практическое занятие по отработке на тренажерах мануальных навыков: наложения лапароскопического шва и закрытия дефекта с помощью сетки. Также врачи-хирурги прочли лекции об опасностях заболевания, которые усилились из-за пандемии. Так, в ближайшее время может вырасти число пациентов, которые получили опасные и даже смертельные осложнения из-за грыжи. Причиной послужили опасения людей хирургических вмешательств.

Врачи отметили, что грыжа долгое время может не беспокоить, но в один момент (например, после поднятия тяжести) происходит ущемление, затем резкий выход органов брюшной полости в грыжу, нарушение их кровообращения, и, как частое последствие, некроз и перитонит. Поэтому важно не откладывать операцию.

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Фото: Piter.TV