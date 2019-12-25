Петербург вернулся на первое место по числу смертей от Covid-19 за сутки

За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 85 человек.

Северная столица, которая день назад опустилась на третье место по числу летальных исходов от коронавируса за сутки, сегодня вновь возглавила российскую статистику смертности. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За прошедшие 24 часа в городе на Неве выявили 85 новых смертельных случаев от КОВИД. В Москве за этот же период времени зафиксировали 76 жертв коронавируса. В целом по России болезнь унесла жизни еще 569 человек.

С начала пандемии жертвами КОВИД стали 40 464 россиян, выздоровели 1 803 467.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения.

Фото: pixabay.com