В Петербурге за сутки выявили еще 20 смертей от коронавируса

В целом по России болезнь унесла жизни 368 человек.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили еще 20 смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу летальных исходов Северная столица занимает третье место среди городов России. Первое – у Москвы, где за прошедшие 24 часа выявили 74 смертельных случая, второе – у Красноярского края с 23 умершими за сутки. В целом по России болезнь унесла жизни еще 368 человек.

С начала пандемии жертвами КОВИД стали 39 895 россиян, выздоровели 1 778 704.

Фото: pixabay.com