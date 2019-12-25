Петербург в субботу получит солнечную и "комфортную" погоду

Город останется во власти антициклона.

Прогнозом погоды в Петербурге на 13 июня на своей странице в Facebook поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он охарактеризовал погоду как "солнечную и комфортную".

Отмечается, что в Северной столице в субботу будет малооблачная и сухая погода, а температурный фон будет наблюдаться на отметке в 1-2 градуса выше климатической нормы. Город будет находиться во власти антициклона, температура воздуха – 21-23 градуса тепла.

Ветер северо-восточный – 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы, отмечает специалист.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.

Фото: Piter.tv