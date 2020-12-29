Петербург в субботу накроет мокрый снег и дождь при плюсовой температуре

Днем ожидается +1...+3 градуса.

В субботу, 23 января, погода в Петербурге будет теплой и влажной. Как рассказал в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, погоду сформирует теплый сектор мощного атлантического циклона.

В выходной в Петербурге будет облачно, в течение дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет гололедица. Температура выйдет на показатели, не совсем типичные для января: в городе будет +1...+3 градуса, по области от -1 до +4. Леус напомнил, что самая высокая температура воздуха уже, впрочем, была зафиксирована в городу 2 января – тогда она составила +2,3 градуса.

Ветер в субботу подует с юга с порывами до 8 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст.

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