В Петербурге в 1,6 раза вырос объем инвестиций в обрабатывающую промышленность

Доходная часть от промышленности составляет 55%

С начала года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Петербурга вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 70 млрд рублей. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В этом году наблюдается устойчивый рост инвестиций в промышленности. Лидеры – автомобильная, пищевая и фармацевтическая отрасли. По словам губернатора города Александра Беглова, промышленность по-прежнему сохраняет высокие темпы роста. С января по октябрь индекс промышленного производства (ИПП) составил 107,2%. Доходная часть от промышленности составляет 55%. В настоящее время в отрасли трудятся 362 600 человек.

Смольный готов и дальше поддерживать промышленность и инвесторов. В 2022 году планируется увеличить капитализацию Фонда развития промышленности на 1 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Петербург предоставит льготные займы промышленным предприятиям.

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