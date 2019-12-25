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В Петербурге в 1,6 раза вырос объем инвестиций в обрабатывающую промышленность
Сегодня, 11:17
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В Петербурге в 1,6 раза вырос объем инвестиций в обрабатывающую промышленность

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Доходная часть от промышленности составляет 55%

С начала года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Петербурга вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 70 млрд рублей. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

В этом году наблюдается устойчивый рост инвестиций в промышленности. Лидеры – автомобильная, пищевая и фармацевтическая отрасли. По словам губернатора города Александра Беглова, промышленность по-прежнему сохраняет высокие темпы роста. С января по октябрь индекс промышленного производства (ИПП) составил 107,2%. Доходная часть от промышленности составляет 55%. В настоящее время в отрасли трудятся 362 600 человек.

Смольный готов и дальше поддерживать промышленность и инвесторов. В 2022 году  планируется увеличить капитализацию Фонда развития промышленности на 1 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Петербург предоставит льготные займы промышленным предприятиям.

Фото: pexels.com

Теги: инвестиции, предприятия, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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