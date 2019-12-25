В Петербурге увеличат количество автобусов на некоторых маршрутах

Количество автобусов увеличивают на востребованных пассажирами маршрутах.

С сегодняшнего дня, 7 октября, в Петербурге увеличивается количество автобусов на нескольких маршрутах, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Это позволит снизить наполняемость салонов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет об автобусах №№ 56, 114, 115А, 326. На эти направления запустят 15 дополнительных транспортных средств.

Кроме того, перевозчикам поручили усилить санитарную обработку подвижного состава. Салоны всех транспортных средств регулярно дезинфицируются. Обработка поручней, эскалаторов, входных дверей в вестибюли, скамеек в залах и на платформах, автоматов для продажи проездных документов, подлокотников и стекол билетных касс в метро должны обрабатывать каждые два часа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель автобуса заплатит штраф в 15 тыс. за то, что не продезинфицировал салон.

Фото: Piter.TV