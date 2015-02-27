Власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на ЕВРО-2020

Вице-губернатор также заявил, город полностью готов к проведению футбольного мероприятия в этом году.

Власти Петербурга могут увеличить заполняемость трибун на ЕВРО-2020 до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в субботу, 15 мая.

Он отметил, что Петербург также готов принять на матчи иностранных болельщиков. Однако на данный момент в условиях пандемии по коронавирусу это невозможно. Пиотровский напомнил, что в городе разрешено заполнять трибуны только на 50%. А максимальное количество зрителей на каждом матче не должно превышать 30 тыс. человек.

Вице-губернатор также заявил, город полностью готов к проведению футбольного мероприятия в этом году. Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. В том числе матчи чемпионата примет Петербург.

Ранее Piter.tv писал, что представлена официальная песня Евро-2020.

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