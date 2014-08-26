Петербург увеличит расходы на социальные нужды за счет роста бюджета

Дополнительные миллиарды на образование и медицину города.

Социальная сфера Санкт-Петербурга получит дополнительные средства в связи с ростом доходов городского бюджета. Об этом сообщил губернатор на рабочем совещании правительства.

Общий объём доходов бюджета предлагается увеличить на 59,5 млрд руб., до 1 трлн 388 млрд руб. Дополнительные средства планируется направить на ключевые направления — социальную поддержку, образование и здравоохранение.

"Усиливаем социальную направленность нашего бюджета. Корректировка позволяет дополнительно выделить 7,2 млрд руб. на социальную политику, 5,4 млрд руб. — на образование и 3,2 млрд руб. — на здравоохранение", — отметил губернатор.

Рост доходов связан с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц. Дополнительное финансирование также затронет поддержку участников специальной военной операции и их семей, пенсионеров, обеспечение питанием школьников, лекарственное снабжение, а также субсидии транспортным и коммунальным предприятиям.

Часть поступивших средств направят на сокращение дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что Петербург выставит на продажу освободившиеся здания чиновников в центре города.

Фото: Piter.TV