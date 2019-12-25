Петербург утвердил бюджет на 2026–2028 годы с акцентом на социальные расходы

Доходы и траты Петербурга вырастут до триллионов рублей по новому городскому бюджету.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В документе предусмотрен рост доходов в среднем на 7 процентов ежегодно. По информации пресс-службы Смольного, 98,4 процента доходов составят собственные поступления, безвозмездные поступления займут 1,6 процента.

Более 90 процентов доходов бюджета будут обеспечены налоговыми платежами. Прогноз по налоговым доходам составляет от 1 трлн 349 млрд рублей в 2026 году до 1 трлн 603 млрд рублей в 2028 году. Основными источниками доходов остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, на которые приходится 73 процента всех поступлений. НДФЛ обеспечит около 47 процентов доходной части, в среднем 748 млрд рублей ежегодно. Налог на прибыль компаний прогнозируется на уровне около 400 млрд рублей в год.

Среди других источников доходов значительную долю занимают налоги малого и среднего предпринимательства, а также имущественные платежи. Общий объем расходов в ближайшие три года превысит 5 трлн рублей. В 2026 году на социальную сферу направят 896,3 млрд рублей. Расходы на образование составят 377,6 млрд рублей, на социальную политику — 254,6 млрд рублей, на здравоохранение — 174,1 млрд рублей, на культуру — 51,8 млрд рублей. Финансирование спорта увеличится на 122 процента. На развитие транспортной системы предусмотрено 253,8 млрд рублей, на дорожное строительство — 128,8 млрд рублей. Решение вступило в силу после подписания губернатора.

