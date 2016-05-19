Петербург утвердил бюджет 2026 года с рекордным дефицитом

Городская казна 2026 года принята с увеличенными расходами и выпуском зеленых облигаций.

Законодательное собрание Петербурга окончательно одобрило бюджет города на 2026 год с рекордным дефицитом почти 189 млрд рублей.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о бюджете на 2026 год в третьем чтении. С учетом утверждённых поправок доходы городской казны составят "1,46 трлн рублей", а расходы — "1,65 трлн рублей". Дефицит в размере "188,7 млрд рублей" признан максимальным для города.

По данным "РБК Петербург", в сравнении с первым чтением размер дефицита практически не изменился. Во втором чтении депутаты предложили 34 поправки, из которых одобрено 20, а также одна инициатива губернатора. Дополнительные ассигнования направлены на проект "Комфортная городская среда", программу "Петербургские дворы", льготное лекарственное обеспечение, праздничное оформление, а также на поддержку хоккейных занятий для участников СВО.

Для покрытия дефицита в документ включено решение о выпуске городских облигаций на "148,6 млрд рублей". Срок обращения бумаг составит до 15 лет. Власти планируют вернуться на организованный рынок ценных бумаг впервые за шесть лет. Как отмечал вице-губернатор Алексей Корабельников, облигации будут "зелеными", а привлечённые средства направят на экологические проекты.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга вырастут на 77 млрд рублей.

Фото: Piter.TV