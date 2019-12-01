Петербуржцы обеспокоены "нашествием" упаковок еды на улицах города

Это связано с тем, что все кафе и рестораны работают только навынос.

Петербург замусорили упаковками из-под еды и напитков. Это связано с тем, что все кафе и рестораны закрыты для посетителей: они работают только навынос.

Так, жители города едят на скамейках рядом с заведениями, и после себя оставляют мусор. И не только потому, что им лень за собой убрать: многие урны переполнены. Улицы города погрязли в стаканчиках, коробках и пакетах.

Грязь по городу разносят птицы и ветер.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге введут штрафы за наполненные урны.

Фото: Pixabay