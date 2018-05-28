В Петербурге введут штрафы за наполненные урны

Они будут достигать до двухсот тысяч рублей.

Александр Беглов внес в Законодательное собрание Петербурга новый законопроект. Согласно инициативе губернатора, в городе введут штрафы за наполненные урны с мусором.

Известно, что штрафы будут достигать до двухсот тысяч рублей для юридических лиц. Для граждан сумма взыскания меньше: от тысячи до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц размер штрафа варьируется от пяти до двадцати тысяч.

Ранее мы сообщили, что петербуржца оштрафовали на прогулку вдоль парка на две тысячи рублей.

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