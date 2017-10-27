За текущий месяц в комитет поступило 55 дел о правонарушениях.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что во время пандемии более 7 тысяч петербуржцев оштрафовали за санитарные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В ведомстве отметили, что общая сумма штрафов составила более 28 миллионов рублей. При этом по 558 делам приняты решения об освобождении от ответственности. Большая часть штрафов была выдана за нарушения при проведении публичных мероприятий.

Напомним, что в Петербурге за нарушение закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" горожанин заплатит от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге классным руководителям повысят зарплаты.

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