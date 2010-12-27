В Петербурге повысят штрафы за неправильное использование флага и герба города

Штрафы за корыстное использование флага и герба Петербурга станут "кусаться".

В Северной столице решили поднять штрафы за неправильное использование флага или герба Санкт-Петербурга.

В настоящее время стоимость штрафа для граждан и должностных лиц составляют от 500 до 2 тысяч рублей, для юрлиц - 1 до 10 тысячи рублей. Стоит помнить, что запрещается размещать изображение символов города в коммерческих целях, на печатях и бланках индивидуальных предпринимателей.

Так, петербургские депутаты пришли к выводу, что действующие штрафы не выполняют свою функцию. Поэтому штраф для должностных лиц поднимут до 5-10 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 100-150 тысяч рублей. Для граждан санкции остануться прежними.

Сейчас ожидается рассмотрения документа на пленарном заседании ЗакСа.