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В Петербурге повысят штрафы за неправильное использование флага и герба города
Сегодня, 14:02
0
Shdaria
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В Петербурге повысят штрафы за неправильное использование флага и герба города

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Штрафы за корыстное использование флага и герба Петербурга станут "кусаться".

В Северной столице решили поднять штрафы за неправильное использование флага или герба Санкт-Петербурга. 

В настоящее время стоимость штрафа для граждан и должностных лиц составляют от 500 до 2 тысяч рублей, для юрлиц - 1 до 10 тысячи рублей. Стоит помнить, что запрещается размещать изображение символов города в коммерческих целях, на печатях и бланках индивидуальных предпринимателей. 

Так, петербургские депутаты пришли к выводу, что действующие штрафы не выполняют свою функцию. Поэтому штраф для должностных лиц поднимут до 5-10 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 100-150 тысяч рублей. Для граждан санкции остануться прежними.

Сейчас ожидается рассмотрения документа на пленарном заседании ЗакСа.
Теги: использование герба спб , использование флага , новости петербург , новости спб , петербург , штрафы спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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