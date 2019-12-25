Петербург планирует укрепить статус крупнейшего центра изучения Арктики

Новое трехстороннее соглашение позволит привлечь вузы, научные институты и передовые предприятия Петербурга к научным разработкам на арктическую тематику.

Петербург заключил трехстороннее Соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия) и Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова. Губернатор Александр Беглов считает, что это укрепит статус Северной столицы как крупнейшего центра изучения Арктики.

По мнению градоначальника, соглашение позволит привлечь вузы, научные институты и передовые городские предприятия к созданию инновационных продуктов и разработок по арктической тематике. Участники соглашения будут сотрудничать в исследовательской, научной и образовательной деятельности.

В 2019-м году в Якутии по поручению президента РФ был построен научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития". К 2024-му году планируется создать не менее 15 подобных центров мирового уровня.

Ранее стало известно о том, что более 50 петербургских предприятий заключили контракты на 700 млн рублей с регионами Арктики.

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