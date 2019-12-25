Более 50 петербургских предприятий заключили контракты на 700 млн рублей с регионами Арктики

Предприятие поставят туда товары, работы и услуги.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Северной столице более 50 предприятий заключили контракты с регионами Арктики. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее предприятия Петербурга приняли участие для в соответствующих контрактах. В итоге победили в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и строительства.

В итоге общая сумма контрактов составила 700 миллионов рублей. Планируются, что предприятия поставят в регионы Арктики разные товары и услуги.

Ранее мы сообщали о том, что КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей.

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