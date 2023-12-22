Ресурс размещен на сайте городского КИО.

Для удобства предпринимателей в Петербурге создали единую онлайн-базу свободной городской недвижимости. В нее включили более 450 зданий, передает пресс-служба Смольного 28 февраля.

В ней получится подобрать подходящий объект по параметрам, посмотреть характеристики конкретного здания и его фотографии. Это стало возможным благодаря интеграции информационных систем комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга с автоматизированной системой "Контроль объектов недвижимости" (АС КОН).

Единая онлайн-база способствует более быстрому вовлечению зданий и помещений в хозяйственный оборот. Это приносит ощутимую пользу бизнесу и, в целом, экономике города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ресурс размещен на сайте городского КИО.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в 2024 году намерены отремонтировать 2202 жилых дома на сумму более 37 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)