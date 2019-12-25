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Петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате
Сегодня, 14:20
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Петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате

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Обратиться с заявлением об отсрочке можно до конца этого года.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате. Об этом заявил городской комитет имущественных отношений.

Теперь петербургские предприниматели смогут получить не только по основному, но и по дополнительному виду деятельности организации. В настоящий момент, около 48 видов деятельности входит в число льготных.

Обратиться с заявлением можно до конца 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что с Дома Чубакова на набережной реки Карповки демонтируют аварийную башню.

Фото:pixabay

Теги: отсрочка по арендной плате, петербургские предприниматели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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