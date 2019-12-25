Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате. Об этом заявил городской комитет имущественных отношений.
Теперь петербургские предприниматели смогут получить не только по основному, но и по дополнительному виду деятельности организации. В настоящий момент, около 48 видов деятельности входит в число льготных.
Обратиться с заявлением можно до конца 2020 года.
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Фото:pixabay
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