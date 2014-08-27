Петербург удвоил бюджет на поддержку экспорта до 400 млн рублей

На заседании Экспортного совета власти Северной столицы объявили об увеличении финансирования программ помощи местным производителям. Бюджетная поддержка достигла 400 млн рублей, что вдвое превышает прежние показатели.

В Смольном под председательством губернатора Александра Беглова состоялось заседание Экспортного совета, посвященное мерам поддержки компаний, работающих на внешние рынки. Главным итогом встречи стало объявление об удвоении бюджетных ассигнований на эти цели до 400 млн рублей.

Губернатор напомнил, что перед городом стоит амбициозная задача нарастить объемы промышленного экспорта к 2030 году на две трети относительно уровня 2023 года. Он также привел данные по итогам 2025 года: индекс промышленного производства в Петербурге составил 105,4%, что превышает среднероссийский показатель на 4,1 процентного пункта. При этом объем неэнергетического экспорта за прошлый год вырос более чем на 15% и достиг 6,2 млрд долларов.

Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что в настоящий момент в городе работают около 7 тыс. компаний, ориентированных на экспорт. Власти намерены и дальше расширять набор инструментов поддержки, чтобы помочь бизнесу наращивать поставки за рубеж и усиливать позиции Петербурга на глобальном рынке. Основными торговыми партнерами города сегодня остаются Китай, Индия, Турция, Египет и Белоруссия, на которые приходится существенная доля товарооборота.

Ранее мы сообщали, что ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок.

Фото: pxhere.com