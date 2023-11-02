Петербург удержал лидерство по инвестиционной привлекательности среди регионов

Национальное рейтинговое агентство признало Петербург самым привлекательным для инвесторов.

Санкт-Петербург и Москва вошли в наивысшую группу регионов первого уровня по итогам 13-го ежегодного исследования инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. Северная столица сохраняет высокие позиции по объёмам инвестиционной активности и ключевым факторам притяжения инвесторов.

Рейтинг 2025 года составлен на основе данных Национального рейтингового агентства. Всего в исследовании приняли участие 85 регионов России. Петербург подтвердил лидерство благодаря развитой инфраструктуре, поддержке бизнеса и стабильной экономической среде, что делает город наиболее привлекательным для вложений.

Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%.

Фото: Piter.tv