В Петербурге подали более 11 тысяч предложений по проекту Генерального плана

Общественные обсуждения продлятся до 28 августа.

Комитет по градостроительству и архитектуре получил от граждан более 11 тысяч предложений и замечаний по проекту Генплана. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил директор НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга Юрий Бакей.

Теперь заявки будут регистрироваться, создаваться протоколы и заключения для рассмотрения комиссии по Генплану.

Напомним, на подачу поправок к проекту у петербуржцев была неделя — с 4 по 10 августа. Их можно было отправить как в электронном, так и в письменном виде. Для того, чтобы поправки были рассмотрены, нужно было предоставить свои персональные данные. В целом общественные обсуждения Генплана продлятся до 28 августа.

Напомним, Генплан определяет концепцию развития города, на нем отражены планы по строительству, в том числе транспортной инфраструктуры. В данном случае он будет приниматься на период до 2040-2050 годов. В ЗакСе надеются принять поправки до конца года.

Фото: Piter.tv