Петербург станет площадкой для тестирования биометрии для авиапассажиров

Пулково готовит годовой эксперимент по биометрической посадке с запуском в 2026 году.

Генеральный директор аэропорта Пулково Леонид Сергеев заявил о готовности перейти к практическому тестированию биометрической посадки в 2026 году. По его словам, эксперимент станет основой для возможного внедрения технологии в российских аэропортах в 2027 году.

Для запуска испытаний Пулково ожидает предоставления экспериментального правового режима. Его планируют установить в первом квартале 2026 года. Статус даст аэропорту возможность провести 12-месячное тестирование на реальных пассажирах. Участники эксперимента смогут пройти все этапы обслуживания — от покупки билета до предполетного досмотра и посадки — с использованием распознавания лица.

Министр транспорта России Андрей Никитин ранее сообщал, что Пулково станет первым аэропортом страны, где пройдет комплексный эксперимент по применению биометрических технологий в гражданской авиации. Итоги испытаний, которые завершатся к концу 2026 года, должны лечь в основу федерального законодательства, регулирующего использование биометрии в аэропортах России.

Фото: Piter.TV