Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных IT-ипотек

За все время действия льготной программы было выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов.

Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных ипотек для IT-специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

За все время действия льготной программы было выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 64,5 млрд рублей.

Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве. Северная столица занимает второе место. Тройку лидеров замкнула Новосибирская область.

Ранее Володин заявил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно.

Фото: Piter.tv