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Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных IT-ипотек
Сегодня, 15:08
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Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных IT-ипотек

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За все время действия льготной программы было выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов.

Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных ипотек для IT-специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

За все время действия льготной программы было выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 64,5 млрд рублей.

Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве. Северная столица занимает второе место. Тройку лидеров замкнула Новосибирская область.

Ранее Володин заявил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно.

Фото: Piter.tv

Теги: it-специалисты, ипотека, рейтинг, россия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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