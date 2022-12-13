Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных IT-ипотек

Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных ипотек для IT-специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.
За все время действия льготной программы было выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 64,5 млрд рублей.
Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве. Северная столица занимает второе место. Тройку лидеров замкнула Новосибирская область.
Ранее Володин заявил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно.
Фото: Piter.tv
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