Петербург стал восьмым в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Ленобласть стала 16-ой в списке.

Северная столица заняла восьмую позицию в рейтинге регионов страны с высоким материальным благополучием населения. Уровень благосостояния петербуржцев составил 76,37 балла согласно исследованию РИА Новости.

Для составления рейтинга оценивались средние доходы горожан по отношению к ценам в регионах, а также объем банковских вкладов, и количество жителей за чертой бедности. Эксперты отмечают, что в прошлом году показатель города на Неве по этим параметрам составлял 72,18 балла.

Первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, "серебро" получила Чукотка, а тройку рейтинга завершила Магаданская область. Ленинградская область оказалась на 16-ой строчке с 48,71 балла.

Ранее мы сообщили о том, что за август петербуржцы взяли кредитов почти на 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV