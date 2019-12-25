За август петербуржцы взяли кредитов почти на 1 млрд рублей

Объёмы кредитования в городе за последний месяц лета выросло на 14%.

За последний месяц лета 2022 года петербуржцы оформили потребительских кредитов почти на почти на 937,49 млн рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

При этом уточняется, что число потребительских кредитов, выдаваемых в торговых точках, выросло на 12, а объемы кредитования – на 14%. В общей сложности по стране за август выдали 413,19 тыс. кредитов на 21,06 млрд рублей.

Лидером по займам традиционно стала Москва, где было выдано 22,54 тыс. кредитов на 1,82 млрд рублей. Далее следуют Московская область с 223,08 тысячи кредитов на 1,51 млрд рублей, Краснодарский край с 18,07 тыс. на 941,08 млн. Замыкают рейтинг Петербург (14,28 тыс. кредитов на 937,49 млн рублей) и Татарстан (13,66 тыс. кредитов на 684,17 млн рублей).

Ранее мы сообщили о том, что доходы Петербурга вырастут до триллиона рублей уже в 2022 году.

Фото: Piter.TV