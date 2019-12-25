Петербург стал третьим регионом РФ по уровню благосостояния семей

Аналитики рассчитывали потенциально возможный остаток денег у семьи с двумя работающими людьми после минимальных расходов.

Петербург вместе с Москвой и Ямало-Ненецким округом вошел в тройку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Аналитики рассчитывали потенциально возможный остаток денег у семьи с двумя работающими людьми после минимальных расходов. Для этого складывались две чистые среднегодовые зарплаты, из этой суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учётом категории членов семьи.

Получилось, что в среднем у петербургской семьи с двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат остаётся 77 тысяч рублей.

В конце списка по благосостоянию семей оказались Кабардино-Балкария и Чечня.

Ранее на Piter.tv: Опрос показал, что 37% петербуржцев недовольны длительностью своего отпуска.

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