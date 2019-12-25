Опрос показал, что 37% петербуржцев недовольны длительностью своего отпуска

Отмечается, что чаще всего жалуются на нехватку дней отпуска молодые работники до 24 лет (41%).

Недавний опрос hh.ru, проведенный среди работающих жителей Петербурга показал, что 37% опрошенных недовольны длительностью своего отпуска и не успевают за это время отдохнуть от работы. Пресс-релиз hh.ru имеется в распоряжении Piter.tv.

При этом 59% респондентов отметили, что им достаточно отпускных дней, они успевают и сделать запланированные дела, и отдохнуть. Ещё 4% работников из Петербурга заявили, что их отпуска слишком длинные.

Отмечается, что чаще всего жалуются на нехватку дней отпуска молодые работники до 24 лет (41%). А вот 58% опрошенных в возрасте до 55 лет считают, что объем отпускных дней у них достаточный.

Среди представителей различных профессий чаще всего жалуются на нехватку отдыха представители строители и работники сферы недвижимости (53%). Еще не успевают отдохнуть специалисты в сфере продаж и HR.

Наибольшая доля тех, кто считает, что отдыхает много, была обнаружена среди бухгалтеров (4%), студентов (5%) и по 3% среди IT-специалистов и производственников.

Инфорграфика: hh.ru

Фото: pexels