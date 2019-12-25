Названы города России, которые могут конкурировать с зарубежными

В тройке лидеров оказались Сочи, Крым и Петербург.

Сочи, Крым и Петербург стали самыми популярными городами среди российских туристов в июне. Об этом пишут РИА Новости.

35% опрошенных заявили, что Сочи вполне мог бы составить конкуренцию зарубежным курортам. 30% проголосовали за Крым, 16% - за Петербург.

Еще 13% респондентов уверены, что с зарубежным отдыхом может сравниться отдых на озере Байкал, 11% - отдали предпочтение Алтаю, по 9% - за Казань и Москву.

В целом 42% россиян намерены провести отпуск дома или на дачном участке. 26% планируют посетить отечественные курорты, 15% откроют для себя новые места в России, еще 6% хотят отправиться в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов этим летом. При этом 19% россиян вовсе не планируют брать отпуск.

Исследование проводилось с 3 по 7 июля. Участие в нем приняли 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет с доходом 30-60 тысяч рублей в месяц, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее были названы редкие имена детей, родившихся в Петербурге в июне.

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